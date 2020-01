Lazio - Napoli, la bimba ferita a maggio in una sparatoria sarà in campo con i giocatori

La Lazio è più di una semplice squadra di calcio, il presidente Claudio Lotito ci ha tenuto a sottolinearlo durante i festeggiamenti per i 120 anni. E adesso una nuova iniziativa per far sposare il calcio con chi è meno fortunato: sul sito ufficiale del club è comparso un comunicato che annuncia il proseguimento del progetto "I bambini non si toccano" inaugurato da Christy, bambino ospitato dalla Lazio in occasione del match di campionato contro la Juventus. Stavolta contro il Napoli ad essere ospitata sarà Noemi Staiano, la bambina rimasta ferita lo scorso maggio a Napoli in una sparatoria. Di seguito il comunicato del club.

"In occasione della gara contro la Juventus del 7 dicembre scorso, il club aveva ospitato il piccolo Christy inaugurando il progetto “I bambini non si toccano”. Domani, in occasione della gara Lazio-Napoli, allo Stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale abbraccerà Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita durante l’agguato del 3 maggio scorso in Piazza Nazionale a Napoli. Papà Fabio e mamma Tania saranno presenti al fianco della piccola, che farà il suo ingresso in campo mano nella mano con Ciro Immobile. Il Presidente Claudio Lotito, da sempre impegnato in attività sociali, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso affinché la S.S. Lazio, insignita della benemerenza di Ente Morale dal 1921, possa divenire un punto di riferimento nella difesa di tutte le persone che subiscono violenza e/o sono vittime di episodi di razzismo".