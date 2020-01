Lazio - Napoli, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

LAZIO - NAPOLI, DOVE VEDERLA - Ci si aspetta un Olimpico gremito. Per festeggiare la Supercoppa Italiana e i 120 anni di storia. Oltre che le nove vittorie consecutive in Serie A, vanto di Simone Inzaghi e del suo gruppo. Il successo contro il Brescia ha permesso alla Lazio di aprire al meglio il suo 2020, non è tempo di fermarsi. Il prossimo avversario che tenterà di rovinare la festa ai biancocelesti è il Napoli di Gattuso, che arriverà a Roma sabato 11 gennaio (fischio d'inizio ore 18:00, ndr). Per chi non potrà recarsi allo stadio, Lazio - Napoli sarà trasmessa in esclusiva Sky sul canale 202 (Sky Sport Serie A), riservato ai soli abbonati calci dell'emittente. Stesse condizioni anche per chi volesse guardarla in streaming su tablet, pv e smartphone: il match, infatti, sarà visibile anche su Sky Go sempre su Sky Sport Serie A.

