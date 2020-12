Lazio - Napoli, Luis Alberto mette il turbo: statistiche da maratoneta per lo spagnolo

È mancato Parolo nel match tra Lazio e Napoli, solitamente l'instancabile motorino biancoceleste quando si tratta di correre e sacrificarsi su ogni pallone. Quasi inaspettatamente, a fare le sue veci in questo senso c'è stato Luis Alberto, che oltre alla qualità (e al gol) ci ha messo anche tanta sostanza: è lui il giocatore della Lazio ad aver percorso più chilometri contro i partenopei, 11,289. Scalzati anche i velocisti Marusic e Lazzari sulle fasce, sempre Luis Alberto si prende anche lo scettro per lo scatto più rapido della partita, ben 32,78 km/h. Serata di grazia per lo spagnolo, calato nelle vesti del centometrista oltre che del rifinitore.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche