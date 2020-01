Lazio - Napoli, Marelli sul gol di Immobile: "Assolutamente regolare"

L'errore di Ospina, la furbizia e il cuore di Immobile. Il mix di tutto ciò ha deciso Lazio - Napoli, con Ciro che strappa la palla al portiere azzurro e la infila in porta da posizione decentrata. Il tutto in maniera assolutamente regolare, come confermato dall'ex arbitro Luca Marelli sul suo blog: "Il contatto tra Immobile ed Ospina è assolutamente regolare, non c’è niente che possa essere anche solo ipotizzato come infrazione".

LAZIO - NAPOLI, L'ANGOLO TATTICO DE LALAZIOSIAMONOI.IT

LAZIO, IL REPORT DELLA RIPRESA DEI LAVORI A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE