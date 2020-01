Lazio - Napoli, Strakosha: "L'obiettivo è la Champions, ma sognare fa bene" - VD

Al termine della sfida fra Lazio e Napoli Thomas Strakosha è intervenuto in zona mista dove ha risposto alle domande dei cronisti presenti: “Meno male che non è entrata la conclusione di Insigne, così abbiamo centrato la decima vittoria consecutiva. Meritavamo, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto fatica. Stiamo tutti vivendo un bel momento, siamo tutti contenti, anche il pubblico ci trascina e noi trasciniamo loro. Ora dobbiamo essere concentrati con i piedi per terra e dobbiamo continuare a sognare. L’obiettivo nostro è la Champions, sognare fa sempre bene ma il nostro obiettivo è la Champions. Mi dispiace per Ospina, lui è un bravissimo portiere non serve neanche che io dica qualcosa, è un fenomeno con i piedi però quando sei così bravo i piedi cerchi di rischiare qualcosa in più per aiutare la tua squadra, però rischiando puoi sbagliare. Questo non è un errore che macchia una carriera, è un bravissimo portiere. No, meglio che non ci rendiamo conto del momento che stiamo vivendo, meglio stare con i piedi per terra. Così ci facciamo scivolare tutto addosso e pensiamo partita dopo partita. Pensiamo alla Sampdoria con la voglia di fare il risultato”.

Strakosha ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo felici, anche il pubblico si diverte insieme a noi. Non c’è cosa più bella, tutti danno il massimo. Grazie al loro affetto abbiamo segnato un gol che altri anni non avremmo fatto. Noi ci crediamo sempre, poi c’è un po’ di fortuna. E’ un bel momento: siamo tutti sereni e concentrati, stiamo dando il massimo. Il secondo tempo abbiamo sofferto contro un grande Napoli, bisogna riconoscere loro il merito. Senad ci ha dato una grossa mano, non so se avrei preso quella palla. La parata più difficile? Quella su Insigne, non l’ho vista partire".