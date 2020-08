Lazio, Nedved compie 48 anni: gli auguri della società

Dopo tanti anni, il ricordo di Nedved alla Lazio resta indelebile. Oggi compie 48 anni, e la società ha voluto fargli ufficialmente gli auguri: "È approdato nell’estate del 1996 nella Prima Squadra della Capitale dopo aver conquistato con la sua Repubblica Ceca la finale dell’Europeo. Pavel Nedved, centrocampista classe '72 proveniente dallo Sparta Praga; esordì in maglia biancoceleste ed in Serie A TIM il 7 settembre successivo in occasione di un Bologna-Lazio. Da quel giorno Nedved collezionò 138 presenze e 33 reti in biancoceleste conquistando, inoltre, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea. Quest’oggi, l’ex calciatore biancoceleste spegne 48 candeline.