Lazio, negli spogliatoi si festeggia: Cabral s'allena sul campo dell'Olimpico - FOTO

La partita tra Lazio e Bologna è finita solamente da qualche minuto. Negli spogliatoi, i giocatori stanno festeggiando la vittoria con cui s'è archiviata la brutta disfatta di Coppa Italia contro il Milan. Tutti, tranne uno. Jovane Cabral, infatti, si sta allenando sul campo dell'Olimpico. L'attaccante, arrivato a Roma nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, vuole raggiungere una buona condizione per poter dare il proprio contributo alla squadra. Per questo, ogni minuto è prezioso. E non solo a Formello.

