Lazio, nel segno dei gol e della continuità: solo una stagione è andata meglio

La Lazio, in campionato, non vuole saperne di fermarsi. L'attacco gira a meraviglia, le occasioni fioccano. I dati, da questo punto di vista, sono impressionanti. La quarta vittoria consecutiva non era così scontata. In Serie A i biancocelesti hanno fatto meglio solamente nel 2017, tra settembre e ottobre, quando i successi di fila furono 6. Per quanto riguarda la potenza offensiva di Inzaghi, c'è poco da dire. Sono 28 i gol segnati in campionato, un dato migliore è maturato soltanto nel 2017/18 quando a questo punto del percorso le reti realizzate ammontavano a 34. Una corazzata pronta a far fuoco, ora la sosta servirà per recuperare le energie.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche