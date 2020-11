Lazio, nessuno come Caicedo nei minuti di recupero: superato Cesarini in classifica

È lui l'uomo della Provvidenza, colui che ha salvato ancora la Lazio con una zampata nel finale. Nei minuti di recupero esce fuori la grinta e il carattere di Felipe Caicedo che, anche oggi contro la Juventus, ha messo la sua firma. In Italia, l'attaccante ecuadoriano ha segnato 6 gol dal 90’ in poi, 5 dei quali decisivi per il risultato, uno in più di quelli di Renato Cesarini (considerando Juventus e Nazionale). L'ex bianconero ne ha realizzati 5, uno solo decisivo per il risultato (Italia-Ungheria 3-2, 1931). I minuti di recupero hanno un solo padrone, la zona Cesarini adesso può cambiare nome. Il Panterone si è preso la scena, ecco la zona Caicedo.

Si ringrazia Lazio Page per la statistica

