Serie A, al Napoli basta il gol di Osimhen: Bologna battuto di misura

Bologna e Napoli scendono in campo alle ore 18:00. Gli uomini di Mihajlovic hanno provato sin da subito ad aggredire la squadra di Gattuso, ma sono i partenopei a trovare il vantaggio al minuto 23': cross di Lozano sul secondo palo, Osimhen insacca di testa da pochi passi. Il Napoli ha la possibilità di segnare altre reti, ma il primo tempo termina sul risultato di 0 a 1. Nella ripresa Koulibaly trova il gol del raddoppio, ma viene annullato dal Var dopo aver verificato un tocco di mano di Osimhen. Le due compagini si affrontano a viso aperto per il resto della gara, il Bologna crea diverse occasioni per acciuffare il pareggio ma non riesce a metterla dentro. Termina 0 a 1 il match, il Napoli agguanta il terzo posto.