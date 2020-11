Roma, positivo al Covid-19 il Primavera Boer: era a Genova con la prima squadra

Altro caso di positività al Covid-19 in casa Roma. Dopo Dzeko, anche il giovane Pietro Boer, della Primavera di De Rossi, è risultato positivo al Covid-19. È stato il portiere a dare la notizia via social: "Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma". Il portiere si trovava in Liguria insieme alla prima squadra che, questo pomeriggio, ha affrontato il Genoa.

Bucciantini: "La Lazio sa dare idee all'urgenza, ha organizzazione"

Serie A, al Napoli basta il gol di Osimhen: Bologna battuto di misura

TORNA ALLA HOMEPAGE