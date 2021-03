Lazio, Nesta spegne 45 candeline! Sui social gli auguri del club - VIDEO

Oltre alla festa del papà, in casa Lazio si festeggia il compleanno di Alessandro Nesta. L'attuale allenatore del Frosinone spegne 45 candeline. E dal club biancoceleste non si sono fatti attendere gli auguri, arrivati sui profili social. Più di vent'anni trascorsi con la maglia capitolina, esultanze con la fascia da capitano al braccio e trofei alzati al cielo: nel video messo a punto per questa giornata speciale, viene ripercorsa in una manciata di secondi la lunga esperienza di Nesta nella Capitale: "Tanti auguri Sandro".

