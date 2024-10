Lazio-Nizza, il programma della vigilia: ecco quando parlerà Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio giovedì tornerà in campo contro il Nizza, nella partita in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle 18.45 e valida per la seconda giornata di Europa League. In vista dell'impegno europeo, il club biancoceleste ha pubblicato sui propri profili social il programma della vigilia, con il tecnico Baroni che domani alle 15.30 interverrà in conferenza stampa, con l'allenamento in programma alle ore 17.15.