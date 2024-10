Lazio - Nizza, pioggia incessante all'Olimpico! Ma al fischio finale...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - Nonostante qualche pozzanghera, il terreno dell'Olimpico ha retto bene e la pioggia, curiosamente, ha lasciato in pace le squadre al fischio finale. I ragazzi di Baroni hanno potuto così festeggiare con i proprio tifosi dopo 90' giocati sotto una pioggia incessante.

La pioggia non lascia in pace Lazio - Nizza. Da metà del primo tempo infatti è iniziata vera e propria bomba d'acqua, un acquazzone fortissimo che ha reso inevitabilmente il campo pesante. Le condizioni meterologiche avverse non stentano a migliorare e per i calciatori la situazione si fa decisamente dura. Il pallone, in alcuni punti del campo non rotola o addirittura si ferma e, in punti precisi, si sono create delle pozzanghere. La speranza è che la pioggia possa terminare o perlomeno diminuire.