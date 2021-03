Lazio, non si perde tempo: allenamento personalizzato per Hoedt a Formello - VIDEO

La Lazio, senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, sta continuando a lavorare a Formello. Non c'è tempo da perdere, e la sosta può essere utile anche a ritrovare la miglior forma per la ripresa del campionato. Lo sa bene Wesley Hoedt che ha svolto un allenamento differenziato nella palestra di Formello. L'olandese ha poi condiviso il video degli esercizi sul proprio profilo Instagram. In sottofondo un brano spagnolo: a ritmo di musica si prosegue il lavoro.

