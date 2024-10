Lazio, Noslin a LSC: "Questo gol è fondamentale per me. Su Baroni..."

Riceve la sfera dopo un rimpallo, salta il primo avversario con un tunnel, sfugge via al secondo e la piazza sul secondo palo portando avanti la Lazio. Una rete impressionante quella di Tijjani Noslin che dopo esser stato schierato titolare, per il problema di Zaccagni, ha risposto presente con un grande gol e una super prestazione. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l'attaccante olandese ha commentato la vittoria contro il Genoa:

"Io mi alleno per questo, ieri durante l'allenamento ho fatto un gol simile. Sono molto felice per la rete. Questo gol è importante per me, lavoro tutti i giorni duramente per questo, io ho tanti giocatori davanti, ma voglio sfruttare le mie chance al 100%. Baroni? Non mi aspettavo un impatto del genere, quando ho visto il mio nome tra gli undici titolari sono stanto contento. Lo conosco dai tempi di Verona, sta facendo molto bene, sono contento per lui. Il mio taglio di capelli? Il più bello, ma anche quelli di Guendouzi non sono male".