Lazio, nostalgia Caicedo: il Panterone ha ancora il profilo biancoceleste - FOTO

Felipe Caicedo è tornato tra le braccia di Simone Inzaghi che lo ha accolto con gioia. I due si sono conosciuti alla Lazio, un percorso un po’ in salita per l’attaccante ecuadoriano che ci ha messo un po’ per farsi apprezzare ed entrare nel cuore dei tifosi. Il tempo gli ha dato giustizia, lo ha reso più forte e i suoi gol all’ultimo minuto hanno fatto impazzire gli avversari e i laziali. Si era creato un legame speciale tra lui, il club e i tifosi. Un legame importante che va oltre la maglia come testimonia la foto di copertina del suo profilo Twitter. Se nella bibliografia del profilo si legge “giocatore dell’Inter” nella sua immagine di copertina c’è una sua foto, di spalle, con la maglia della Lazio. Avrà anche cambiato squadra ma quel legame speciale che si è creato negli anni con la maglia biancoceleste non potrà essere dimenticato, anzi.

