Lazio, Novellino: "Scudetto? Vincerà la Juve, ma sarà una lotta a tre"

Qualcosa è cambiato. La Juventus non è la stessa di sempre e le sue rivali, su tutte l'Inter, hanno colmato sensibilmente il gap in ottica Scudetto. Poi c'è lei: la Lazio. Vera sorpresa di questa prima parte di stagione, oltre che vincitrice della Supercoppa Italiana ai danni proprio dei bianconeri. Per questo anche Walter Novellino, noto allenatore momentaneamente appiedato, ha parlato così della lotta Scudetto a Radio Sportiva: "Se sarà una lotta a tre? Sicuramente. La Lazio sta facendo molto bene e credo che la Roma possa dare ancora di più. Penso però che alla fine sarà la Juve a vincere il campionato, di certo non nettamente come le scorse stagioni".

