Calciomercato, Kiyine: "Interesse della Lazio? Ci pensano i procuratori"

Il grande protagonista del boxing day in casa Salernitana è Sofian Kiyine, autore di una splendida doppietta contro il Pordenone. Il centrocampista ex Chievo può far ritorno alla Lazio nel calciomercato di gennaio, per andare a regalare un'alternativa in più a sinistra a Inzaghi. A margine della partita odierna il classe '97 ai microfoni di Dazn ha risposto a una domanda sull'interesse dei biancocelesti e su eventuali osservatori dell'Arsenal presenti nelle sue ultime partite: "Io non mi preoccupo di queste cose, lascio occuparsene i miei procuratori. Penso solo alla Salernitana, a vincere il campionato o a raggiungere i play-off. Voglio dare il massimo per la squadra poi quello che ci sarà ci sarà".

LA DOPPIETTA - "Ho fatto un'ottima partita, sono cose che prepariamo al campo in settimana. Questo avviene grazie al mister e alla squadra, giustamente oggi siamo stati ripagati. Secondo me è un fattore di mentalità siamo una squadra giovane e proviamo e oggi è il frutto del lavoro, non era facile contro la seconda in classifica. Non è un caso la partita di oggi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, manca l'ultima a La Spezia dove non è un campo facile".

