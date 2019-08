Lazio, novità nello staff medico: dentro il nuovo fisioterapista Zampa

Lo staff medico della Lazio registra un volto nuovo. Non sarà frutto di nessuna espansione non programmata, ma di un cambio. Dopo appena un mese dal suo insediamento, infatti, Vincenzo Buzzi (ex Roma e Palermo) ha lasciato il club. Prende il suo posto nel gruppo dei fisioterapisti Luca Zampa.

