Lazio, numeri da big: Inzaghi supera anche se stesso

NOTIZIE SS LAZIO - La Lazio di Simone Inzaghi ha inserito la marcia giusta. I biancocelesti hanno espugnato San Siro dopo oltre 30 anni e agguantato il quarto posto in classifica. Lulic e compagni stanno vivendo un momento magico come testimoniano anche i numeri. Come sottolinea Lazio Page, infatti, i capitolini hanno la migliore differenza reti del campionato (+13, come l'Inter). La Lazio ha subito appena 11 gol dopo 11 giornate e questo è il miglior dato dell'era Inzaghi e delle ultime 8 stagioni. A questi si aggiungono i 24 gol realizzati, secondo miglior attacco della Serie A alle spalle dell'Atalanta, che fanno capire che stagione stellare stia facendo la compagine con l'aquila sul petto. Biancocelesti che hanno inanellato la terza vittoria consecutiva in campionato, cosa che non accadeva da oltre un anno. Nel settembre 2018, infatti, la Lazio arrivò a quattro battendo in fila Frosinone, Empoli, Genoa e Udinese. Notevolmente più difficile quanto fatto nel 2019 con Fiorentina, Torino e Milan che si sono dovute inchinare alle aquile. Domenica contro il Lecce, si cercherà il poker.