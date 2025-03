Lazio | Nuno Tavares celebra Hamilton per la prima, storica pole in Ferrari

Anche il mondo del calcio si mobilita per celebrare la prima pole position conquistata da Lewis Hamilton al volante della Ferrari nel weekend del Gran Premio della Cina, pur trattandosi della qualifica valida per la Sprint Race. Tra gli sportivi che hanno espresso entusiasmo per la storica impresa del campione britannico spicca anche Nuno Tavares, terzino biancoceleste appassionato di motori, che ha voluto condividere il momento sui social network.

L’esterno portoghese ha pubblicato infatti una storia sul suo profilo Instagram per celebrare la prima significativa affermazione di Hamilton con il team di Maranello, mostrando così il suo personale sostegno al pilota inglese. Un segnale evidente di come l'approdo del sette volte campione del mondo in Ferrari abbia emozionato e coinvolto non soltanto gli appassionati di Formula 1, ma anche numerosi protagonisti del calcio internazionale.

Nelle ultime ore, infatti, diversi calciatori hanno voluto celebrare il successo di Hamilton attraverso post e storie sui propri canali social, sottolineando come questo risultato rappresenti un momento chiave nella stagione del britannico, approdato quest'anno al volante della monoposto italiana più famosa del mondo. L'entusiasmo è tangibile, tanto che la pole position, seppur limitata alla gara Sprint, viene vista come un potenziale punto di svolta nella stagione del pilota e della scuderia di Maranello.