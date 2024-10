Lazio, Nuno Tavares e l'assist fantasma: la spiegazione

Nuno Tavares è l'arma in più della nuova Lazio di Baroni. Il portoghese è arrivato in estate tra lo scetticismo della piazza. Troppe poche partite disputate nelle ultime stagioni e l'ipotesi che la tenuta fisica del calciatore non gli permettesse di giocare con regolarità. Il terzino, però, da quando è entrato in cmapo non è più uscito. Prestazioni maiuscole in serie e assist a profusione. Ecco, proprio gli assist sono il tema incriminato della sfida con il Genoa. Il numero 30 della Lazio ha fornito il passaggio vincente per Vecino, ma molti sistemi di statistica gli hanno attribuito anche quello dell'1-0 di Noslin. Toccando lui palla per ultimo prima dell'olandese, in molti parlano di 7 assist forniti finora da Nuno Tavares. Come si è schierata la Lega Serie A? Nel tabellino del match con il Genoa non è indicato l'assist. Stessa cosa nelle statistiche individuali dove Nuno Tavares domina la classifica degli assist a quota 6. L'azione di Noslin e il rimpallo con i giocatori del Genoa non permettono di reputare come assist la progressione del lusitano. Di conseguenza bisogna considerare questa ipotesi come quella da prendere in considerazione nelle statistiche dei giocatori. Nuno Tavares ha quindi fornito sei passaggi vincenti (2 con il Milan, 1 con Fiorentina, Torino, Empoli e Genoa).