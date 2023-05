Lazio, obiettivo Champions League: contro l’Udinese servono i tre punti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla ricerca di un posto in Champions League: non è di certo il titolo di un film degli anni ’70 o di un album musicale indie ma la tagline del finale di stagione della Lazio. Il piazzamento tra le prime quattro in campionato sembrava un obiettivo ormai acquisito e invece si dovrà lottare fino all’ultimo per conquistarlo.

La squadra di Sarri ha alternato momenti di grandissime prestazioni ad altri in cui, invece, ha perso svariati punti. Le rimonte contro Lecce ed Empoli, per esempio, gridano ancora vendetta e gli ultimi risultati non troppo incoraggianti stanno macchiando leggermente una stagione fatta di grandi imprese, come la vittoria 0-1 a Napoli contro i futuri Campioni d’Italia, lo 0-2 a Bergamo contro l’Atalanta, il 3-1 casalingo contro l’Inter o il 4-0 con cui ha demolito il Milan. Ovviamente nulla è precluso e, probabilmente, un aiuto per la Lazio e tutte le altre arriverà certamente anche dalla penalizzazione afflittiva a cui la Juventus andrà incontro e che probabilmente la estrometterà almeno dalla zona Champions League. Ma la squadra di Sarri dovrà fare il suo sul campo, a cominciare già dalla prossima partita in casa dell’Udinese.

La squadra di Sottil è in effetti senza obiettivi concreti in stagione, dato che l’ambizione massima potrebbe essere unicamente quella di arrivare nella parte sinistra di classifica. D’altro canto, la Lazio ha estremamente bisogno di punti per arrivare finalmente all’aritmetica del raggiungimento della prossima fase a gironi della Champions League. Un vanto che rappresenterebbe non solo un’impresa sportiva per gli uomini di Sarri – che l’anno scorso rimasero fuori dalla zona Champions – ma anche una benedizione dal punto di vista economico. Con la possibilità, dunque, di poter fare un mercato all’altezza delle recenti ambizioni del club biancoceleste.

Apparentemente, come si può notare osservando le quote calcio del weekend disponibili su Wincomparator, la partita contro l’Udinese non dovrebbe generare pesanti strascichi per la squadra di Sarri, leggermente favorita per la vittoria. L’avversario di turno, come detto, dovrebbe essere demotivato e senza troppa smania di obiettivi. Ma si sa, nel gioco del calcio è tutto possibile e in moltissime occasioni la squadra meno favorita ha poi dato filo da torcere a compagini più motivate e blasonate. La cautela quindi è d’obbligo in casa capitolina, specialmente perché il deficit di risultati positivi dell’ultimo periodo non sta di certo aiutando.

A tal proposito, delle ultime 5 partite di campionato la Lazio ne ha vinta solo una. Parliamo dell’affermazione casalinga per 2-0 contro il Sassuolo, in una partita che comunque ha visto Provedel impegnato più volte e un palo colpito dal neroverde Frattesi. Le sconfitte contro Inter e Milan a San Siro sono parse molto dolorose per gli uomini di Sarri. Che però, dalla loro, hanno un rendimento esterno davvero di primo livello. La Lazio infatti è la squadra del campionato ad aver fatto più punti in trasferta: 31, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Solo l’imbattibile Napoli di questa stagione ha fatto meglio della compagine romana, che quindi andrà alla Dacia Arena senza paura e con la volontà di chiudere definitivamente il discorso della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.