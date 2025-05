Lazio, obiettivo doppia cifra per Pedro: non la raggiunge da Barcellona

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro Rodriguez sta vivendo una seconda giovinezza a Roma. in pochi se lo sarebbero aspettati, ma a 38 anni sta viaggiando su livelli impressionanti. Decisivo, carismatico, semplicemente Pedro. La classe del campione che si esplicita dentro e fuori dal campo, gli viene riconosciuta da tifosi e addetti ai lavori e i tempi del Barcellona non sembrano essere neanche così lontani.

Lo confermano anche i numeri. Come già detto, Pedro è stato decisivo in diverse occasioni e in campionato è a quota 8 gol, molto vicino alla doppia cifra che, come riportato da TMW, non ottiene dai tempi del Barcellona, stagione 2013-2014. Ora lo spagnolo ha ancora tre gare per raggiungere questo obiettivo, ma qualora non dovesse riuscirci il risultato non cambierebbe. Non sarà di certo questo a definire il livello e la qualità di un giocatore come Pedro.