Lazio, occhio ai cartellini: Leiva è il primo diffidato della stagione

Un avvio di stagione un po' zoppicante quello della Lazio in Serie A quest'anno. Oltre ai risultati non in linea con le aspettative, i ragazzi di Inzaghi sono anche la squadra più sanzionata del campionato con 28 ammonizioni e un'espulsione. In particolare Lucas Leiva, dopo il quarto cartellino giallo rimediato contro l'Udinese, è entrato in diffida e alla prossima ammonizione dovrà scontare un turno di squalifica.