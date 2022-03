Lazio, occhio ai diffidati: in tre rischiano per il derby contro la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Prima la gara con il Venezia all'Olimpico, poi il derby della Capitale contro la Roma. La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a un doppio impegno importantissimo in vista del finale di stagione e, soprattutto nel match contro la squadra di Zanetti, i biancocelesti dovranno stare molto attenti ai cartellini. Pedro, Zaccagni e Luiz Felipe infatti con un cartellino giallo salterebbero la sfida con i giallorossi di Mourinho. Nell'elenco figura anche Marusic che però non rischia. Il montenegrino non giocherà la gara contro il Venezia a causa dell'espulsione maturata contro il Cagliari ma al suo ritorno in campo sarà ancora in diffida.