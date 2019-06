Lazio, occhio alla statistica: i corner funzionano e ti premiano

Altri numeri della stagione appena conclusa dalla Lazio, altri dati indicativi. Stavolta tocca alle soluzioni da calcio d'angolo, opzione sempre efficace per andare a rete. La celebre pagina Instagram, CalcioDatato, mostra il grafico sui gol dagli sviluppi di calcio d'angolo in Serie A e la relativa percentuale di reti sul totale di corner battuti: la Lazio è seconda con 10 gol totali su 226 corner battuti e il 4,42% di realizzazione. Meglio solo la Juventus col 4,94% e i 12 gol realizzati. Non è un caso che i calci d'angolo siano stati l'armi in più di questa squadra, soprattutto se consideriamo lo stacco aereo di Milinkovic, su un tiro dalla bandierina che di fatto regalò alla Lazio la sua settima Coppa Italia.