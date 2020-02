Lazio, Oddi: "A Marassi sempre brutti ricordi, ma si può fare risultato"

La Lazio prepara il match con il Genoa, altra battaglia lungo il percorso. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: “Il Genoa ha assenze pesanti a centrocampo, specialmente Sturaro. Quel campo però non mi porta buoni ricordi, la Lazio spesso ha arrancato a Marassi. Detto questo, la Lazio potrà anche incontrare delle difficoltà, ma può assolutamente fare risultato. Bisogna puntare su Marusic, mi sembra tornato in forma, in assenza di Lulic può essere una buona alternativa anche a sinistra. Correa o Caicedo? Credo che Inzaghi sceglierà Caicedo al fianco di Immobile e Patric in difesa per Luiz Felipe”.

