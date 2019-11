Lazio, Oddi: "Celtic con più ritmo ed energie. Troppi errori grossolani"

Una dura sconfitta, quella subìta dalla Lazio all'Olimpico contro il Celtic. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match Giancarlo Oddi: "Lazio due marce dietro al Celtic su ritmo ed energie, ho visto errori grossolani in fase difensiva. I biancocelesti hanno avuto anche occasioni importanti per vincere la partita, ma non le hanno sfruttate. Ho rivisto la gara contro la Spal, ma anche quella di andata col Celtic e col Cluj, alla prima. Vedo poca personalità, questo difetto si palesa spesso e volentieri nei giocatori che dovrebbero fare la differenza. Milinkovic? Sono arrabbiato, un errore del genere sul primo gol è inaccettabile da un giocatore così importante, sono giocate superficiali fuori luogo in partite da dentro o fuori. Quando parlo di personalità, non mi riferisco solo ad alcuni singoli, ma anche alla capacità di gestire i momenti della partita come gruppo. Anche ieri questo fattore è venuto meno. Fateci caso, la Lazio perde le partite in fotocopia: sono tutte gare simili"

