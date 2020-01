Lazio, Oddi: "Con il Brescia le riserve daranno più dei titolari"

Due giorni e la Lazio sarà di nuovo in campo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: "Tante defezioni? Sono sicuro che le riserve daranno il massimo, forse di più di quello che potevano dare i titolare. Devono dimostrare quanto valgono, cercheranno di mettersi in mostra. Non possiamo dire, in caso di sconfitta, che mancavano troppi titolari. Dobbiamo rivedere la Lazio che abbiamo lasciato prima della sosta. Credo che Parolo prenderà il posto di Leiva, Cataldi farà la mezzala. Anche Danilo ha fatto il ruolo del brasiliano, saranno probabilmente gli stessi giocatori insieme ad Inzaghi a decidere. Immobile? Se non dovesse giocare c'è Caicedo, è lui il titolare aggiunto. Ora non credo ci siano problemi, se il 2020 inizierà come deve la Lazio non faticherà a battere il Brescia".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, FOCUS SU LAZZARI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE