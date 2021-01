Lazio, Oddi: "Con la Fiorentina passo in avanti, ma il quarto posto..."

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha commentato il momento della Lazio: ""C'era il pericolo, perchè la Fiorentina veniva da qualche buon risultato. Però si è vista la differenza tecnica, anche se abbiamo faticato fino alla fine. Quando hai ansia da risultato si vede, ora la Lazio con questa vittoria ha fatto un bel passo in avanti. Per arrivare al quarto posto ci vuole tempo. Io dirò sempre che questo è un campionato non regolare, diciamo anomalo. Con i tifosi sarebbe un'altra cosa, ora è un campionato molto più equilibrato".