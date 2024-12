Lazio, Oddi: "Lazio contro l'Atalanta con personalità. È mancato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha commentato l'ultimo match giocato dalla Lazio all'Olimpico contro l'Atalanta, conclusosi in parità con i gol di Dele-Bashiru e Brescianini nel finale.

"Ho visto una Lazio bellissima nel primo tempo, purtroppo poi c’è stato un calo nella ripresa con il ritorno dell’Atalanta. La fortuna è aver preso il gol nella parte finale, altrimenti la squadra poteva andare in crisi. La mancanza è stata quella di aver raddoppiato quando è stato possibile. Onestamente, mi aspettavo questo tipo di prestazione, anzi mi aspettavo una vittoria, al netto della qualità dell’Atalanta. Non a caso erano reduci da undici vittorie di fila. È stato un tempo per parte, il pareggio c’è. La personalità non è mancata, altrimenti non avresti fatto quel primo tempo. Alla lunga è venuta meno un po’ di fisicità e tenuta", queste le sue parole.