Lazio, Oddi: "Pedro prende tempo per il rinnovo? Non mi piace! Se fossi la società..."

Il futuro di Pedro è un'incognita. Lo spagnolo va verso lo svincolo del contratto e la Lazio vorrebbe proporgli il rinnovo del contratto per continuare a contare su di lui. Il giocatore, però, starebbe prendendo tempo per poter valutare tutte le situazioni, anche quelle legate al tema famigliare. A questo riguardo si è espresso ai microfoni di Radiosei l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi: "Pedro è ben accetto. Ha fatto bene e continua a farlo, ma il fatto che lui prenda tempo il rinnovo non mi piace. Se tu stai bene in un posto non vedi l’ora di restare. Se fosse andata così come società il rinnovo non lo chiederei più".