Lazio, Oddi suona la carica: "Serve una svolta, basta campionati mediocri"

© foto di Federico Gaetano

Manca sempre meno a Torino - Lazio, gara valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino la formazione di Sarri punterà a rialzarsi dopo la brutta sconfitta rimediata in rimonta contro il Bologna. Per l'occasione l'ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi ha presentato la sfida dal suo punto di vista ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Contro il Torino mi aspetto una Lazio che faccia e vinca la partita. Questa è una gara da dentro o fuori, se c’è ancora la possibilità di fare un buon campionato non c’è altro risultato. Ci siamo illusi, poi siamo tornati subito a terra. Serve la svolta contro una squadra che se ti batte ti supera, anche se per qualità non mi sembra migliore dei biancocelesti. Giochiamo in casa loro, ma non si possono fare le barricate, bisogna cercare di fare gol, non ci sono alternative. Mancano dei giocatori, ma chi scenderà in campo deve essere all’altezza per giocarcela per vincere. L’alternativa è abituarsi ad un campionato mediocre, sarebbe un fallimento dover fare un campionato da metà classifica. Sono stato sempre convinto che questa squadra possa far bene, ma inizio a perdere la speranza”.