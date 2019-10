Lazio, Oddi: "Vavro al centro può far meglio, è più protetto"

Celtic-Lazio ormai alle porte, per parlarne ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi: “Non riesco a fidarmi della Lazio, non riesco a capire come faccia ad essere così diversa anche nella stessa partita. Ripenso a Spal-Lazio, un primo tempo dominato e una seconda frazione inguardabile. Ma penso anche a Lazio-Atalanta, che è stata il contrario. La formazione di domani? Mi aspetto che loro mettano in campo agonismo e fisicità, dobbiamo fare lo stesso. Avevo preventivato Vavro al centro con Acerbi a sinistra, perché lateralmente non ha le capacità per contrastare gli esterni. Se gli prendono un metro non li riprende più, al centro è più protetto”.

