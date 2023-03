Lazio, Oddi: "Vittoria del derby gustosa, soprattutto perché i giocatori della Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Una serata perfetta quella di domenica per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno battuto la Roma anche nel derby di ritorno, dopo aver vinto quello di andata, e lo hanno fatto con una gara perfetta, interpretata in modo magistrale dall'inizio alla fine. Sulla stracittadina ha detto la sua anche l'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Una vittoria nel derby è sempre molto gustosa, in particolare quando vedi dei calciatori avversari che prendono d’aceto. Così è molto più bella, non credo ci fosse bisogno di creare tutto quel trambusto, tutte quelle polemiche e provocazioni. Onestamente penso che alla Roma siano un po’ abituati e comportarsi in questo modo. A livello di campo, poi, è arrivata la conferma che la Lazio può giocarsi fino alla fine la possibilità di giocarsi un posto in Champions”.

"La Lazio non ha rischiato quasi nulla dal punto di vista difensivo. Chiaro che, da questo punto di vista, l’espulsione di Ibanez ha ulteriormente aiutato la squadra di Sarri. Il difensore della Roma è quantomeno sfortunato nei derby. Ho avuto degli allenatori nella mia carriera che non lo avrebbero più scelto per questa gara. Quando la difesa è forte è perché anche gli altri componenti danno una mano e va detto che certamente i centrocampisti non sono degli incontristi. La Lazio gioca in pochi metri, è corta, compatta, tutti fanno tutto”.