Lazio, Oddo: "Il rigore più bello nel derby del 2006. Contro il Cagliari invece..."

Massimo Oddo dal dischetto era una sentenza. L'ex capitano della Lazio ha segnato molti gol su rigore, andando vicino al record mondiale di 17 penalty consecutivi. In esclusiva a Calciomercato.com, durante una diretta su Twitch, ha ricordato momenti belli e brutti vissuti dagli undici metri: "Porterò sempre nel cuore? Quello segnato in un derby con la maglia della Lazio: finì 3-0 per noi, io feci il secondo gol".

ERRORE INDIGESTO - "Il penalty che non ho digerito di aver sbagliato? L'ultimo. Me lo parò Chimenti in un Lazio-Cagliari. Ero arrivato a 14 rigori segnati di fila, -3 dal record mondiale".

FUTURO - "Sono pronto per rientrare, ma solo con la certezza di andare in un posto dove si può lavorare bene. Negli ultimi anni non è successo. A volte bisogna avere la forza di dire di no e aspettare il momento giusto, come è successo a me quest'anno. Potrei prenderla in considerazione e fare un'esperienza che mi arricchirebbe. Per il tipo di calcio che faccio mi piacerebbe allenare in Spagna, Olanda e Belgio. Se devo scegliere per la bellezza del campionato dico la Premier League".

AMORI A PARIMERITO - "Lazio o Milan? Per vicende diverse amo tutte e due le squadre. La Lazio mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare un giocatore affermato, il Milan mi ha dato la possibilità di entrare in un settore giovanile importante e quando mi ha ripreso di vincere tutto il possibile".