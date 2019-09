Lazio, oggi a Genzano un torneo per Gabriele Sandri: il programma - FT

Si terrà nella giornata di oggi a Genzano il 6° Memorial Gabriele Sandri, in onore del tifoso della Lazio ucciso l'11 novembre 2007. Sarà il Palacesaroni a fare da cornice all'evento, un torneo di futsal che prenderà il via già dalla mattina con le partite delle rappresentative giovanili (Under 15 e 17). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, scenderanno in campo le squadre di Serie A, A2 e C1. Non solo sport, anche tanta solidarietà: all'interno del palazzetto sarà possibile donare il sangue grazie alla presenza dell'Avis di Genzano. Di seguito in foto il programma completo.

