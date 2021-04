Lazio, oggi il saluto a Daniel Guerini: funerali nella Chiesa di San Giovanni Bosco

È il giorno dell'ultimo saluto a Daniel Guerini. I funerali si svolgeranno nella Chiesa di San Giovanni Bosco e saranno in tanti a rendere omaggio a Guero. La Lazio, in lutto dal 24 marzo (il giorno della scomparsa), sarà presente con il presidente Lotito, il ds Tare, il club manager Peruzzi, il tecnico Inzaghi, il dirigente Matri, alcuni calciatori della prima squadra, la Primavera ovviamente al completo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ci sarà anche il Torino con il segretario generale D'Ambrosio, il ds del settore giovanile Bava e forse anche Cairo e il figlio (amico di Daniel). Per la Fiorentina Aquilani, per la Roma il dirigente Marzocca e alcuni ragazzi. Saranno in parecchi a voler salutare Daniel, tantissimi tifosi biancocelesti a cui il suo sorriso è rimasto nel cuore. La Questura di Roma ha preparato il piano per garantire il rispetto della sicurezza e delle normative anti-Covid. Fuori dalla chiesa dovrebbe essere diffuso l'inno della Lazio come omaggio al ragazzo. Un ragazzo volato in cielo troppo presto e che già manca tantissimo a tutti.