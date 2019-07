Lazio, oggi Jony effettuerà le visite mediche: poi sarà ad Auronzo

Sarà lunedì il giorno di Jony che si recherà in Paideia per effettuare le visite mediche e poi partire finalmente per Auronzo di Cadore e raggiungere la squadra in ritiro. L'esterno spagnolo era arrivato a Roma mercoledì, ha passato quattro giorni in attesa, in attesa che Al Thani si convincesse che il suo trasferimento alla Lazio fosse previsto dalle regole e dai contratti. Il presidente del Malaga ha provato a fare la voce grossa, si è dovuto arrendere all'evidenza. Come riporta Gianluca di Marzio, la situazione si è sbloccata in queste ore, i biancocelesti non avevano dubbi del resto. Oggi è il giorno: Jony diventerà ufficialmente un calciatore della Lazio.

Pubblicato il 14/07 alle ore 18:41

