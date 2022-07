Lazio, oggi l'intervista integrale di Romagnoli: ecco dove andrà in onda

Quella di ieri è stata solamente una lunga anticipazione, oggi la Lazio manderà in onda la presentazione integrale: ecco quando e dove...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri, finalmente, Alessio Romagnoli ha potuto esprimere la sua Lazialità a 360 gradi, senza doversi nascondere. Sui social della Lazio è stato pubblicato un video in cui il centrale si presenta, racconta come ha vissuto lontano da Roma, il ritorno a casa e la trattativa. Aneddoti e retroscena, romantici e interessanti, che caratterizzano soltanto una parte della lunga intervista fatta al numero 13. Questa sera infatti, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alle 20.00 sarà mandata in onda la presentazione integrale di Alessio Romagnoli. Questa, però, non sarà accessibile a tutti ma solo a coloro i quali hanno sottoscritto l'abbonamento a Lazio Style Channel (canale 233 di Sky, ndr). Un'occasione, dunque, per andare oltre il bellissimo video pubblicato ieri e per godersi appieno l'intera intervista, prima di vederlo sfilare alle 21.00 nella presentazione della squadra presso lo Stadio Zandegiacomo.