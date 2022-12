Lazio, oggi l'ultimo allenamento in Turchia: poi si torna a Roma - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi la Lazio farà ritorno a Roma, il ritiro in Turchia si è concluso con l'amichevole giocata da ieri, e vinta 5-2, dalla squadra di Maurizio Sarri. A dir la verità prima della partenza, i giocatori sono scesi in campo per un ultimo allenamento in terra straniera, come testimoniato dalle foto pubblicate sui propri profili social dalla Lazio. Da domani si tornerà a Formello, a meno di un mese dalla ripresa, la squadra torna al quartier generale per iniziare a buttare un occhio alla sfida di Lecce.