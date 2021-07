Lazio, oggi pomeriggio via alle visite mediche: inizia la nuova stagione

Via alle visite mediche della Lazio. Non di mattina, ma di pomeriggio. Orario inusuale rispetto al passato, tutta la rosa in due giorni, di mercoledì e giovedì i calciatori sfileranno in Paideia per sottoporsi ai controlli di routine di inizio stagione. Controlli cardiologici e strumentali, si presenterà in clinica il gruppo che sabato partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. Sta per iniziare l'era Sarri.

Pubblicato il 6/07 alle 13.00