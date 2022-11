Lazio, Orlando: "Sarri perfetto. Roma? Non gioca a calcio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il day after per la Lazio è ancora più bello. Dopo una settimana difficile la squadra di Sarri ha trionfato nel derby mettendosi alle spalle la brutta sconfitta con la Slaernitana e la cocente eliminazione dall'Europa League. La rete di Felipe Anderson ha mandato ko la Roma permettendo ai biancocelesti di conquistare la supremazia cittadina. Questa la disamina dell'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio: "Complimenti Sarri, ha fatto la partita che doveva fare. Veniva da una sconfitta, gli mancavano due giocatori fondamentali. Sono critico con Mourinho. E' un fenomeno, ma la Roma ha avuto 70 minuti per recuperare. Non gioca a calcio la Roma, vive di episodi, non ha mai qualcuno che imposta, è troppo prevedibile, scolastica".