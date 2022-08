Lazio, Orsi: "Maximiano - Provedel? C'è una gerarchia precisa"

TUTTOmercatoWEB.com

Prime due giornate del campionato di Serie A in archivio e Lazio che si prepara al big match contro l'Inter in programma venerdì 27 agosto alle 20.45. Proprio su questi temi l'ex portiere Fernando Orsi ha detto la sua, parlando anche di Maximiano e Provedel, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Dualismo? Non credo. Se Maximiano avesse fatto bene all’esordio continuava lui, poi è entrato Provedel e ha fatto bene. C’è una gerarchia. Provedel giocherà in campionato, lui Europa League e vediamo come cresce. Sarà il futuro Maximiano e poi non si può giudicare per un errore, che ho visto fare anche a portiere esperti. Può succedere a un giovane classe ‘99, era l’esordio con lo stadio pieno".

LUIS ALBERTO - "Sarri sa cosa fa. Certo guardo i numeri e vedo che Immobile ha fatto 150 gol con Luis Alberto e Milinkovic. È vero che c’è meno equilibrio, ma ci sono anche i 30 gol di Immobile. Devo fare una scelta Sarri. Poi dopo che Luis Alberto abbia carattere particolare e voglia andare via ogni estate è vero, ma quando entra in campo non è svogliato, anzi, mi sembra dentro al progetto. Secondo me sono una coppia compatibile, a patto che giochino anche in fase di non possesso palla. Il problema non sono loro, è capire chi gioca vertice basso al posto di Leiva, che l’anno scorso dava l’equilibrio giusto”.