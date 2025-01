Lazio, Orsi spiega: "Ecco cosa serve sul mercato. E Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è sempre più prima in Europa League. La vittoria netta contro la Real Sociedad ha confermato la posizione della squadra di Baroni, già qualificata agli ottavi di finale della competizione. Ai microfoni di Radio Radio l'ex portiere Fernando Orsi si è soffermato sul lavoro del tecnico biancoceleste e sui possibili acquisti in questo mercato di gennaio. Ecco cosa ha detto: "Baroni fa la squadra sulla base delle sue idee, finora non ha sbagliato tantissimo. Fa le formazioni non perché deve valorizzare i giocatori, ma per vincere le partite. Al di là di chi gioca, la società sa cosa vuole l'allenatore dal mercato. Io lo dico che se la Lazio prende un difensore, non ha bisogno di null'altro. Le partite che contano sono quelle che si giocano adesso".