Lazio, Orsini: "Bravi a tornare in Champions, ora serve il salto di qualità"

Ai microfoni di Lazio Style Radio Stefano Orsini, responsabile dello sport Rai per il Lazio, ha commentato la vittoria di ieri dei biancocelesti, analizzando anche il calciomercato e il futuro della squadra.

IL RITIRO DI AURONZO - "Le cose più belle partono in ritiro, le preparazioni itineranti o nei centri sportivi non reggono il confronto con posti a cui sei legato da anni. Evviva Auronzo di Cadore."

LA SQUADRA - "Va fatto un plauso alla squadra che ci ha portato in Champions dopo 13 anni. Ieri la squadra è tornata sui propri livelli, questo è il vero dato, non si è arresa e ha portato a casa i 3 punti. Ora la palla va al presidente e a Igli Tare per costruire una squadra competitiva per la Champions. L’abbraccio tra Patric e Luiz Felipe e l’applauso alla curva senza tifosi sono la cartolina perfetta."

I TIFOSI - Il pubblico è fondamentale, i tifosi sono andati in migliaia a Formello nelle scorse settimane a sostenere una squadra che non ne aveva più.

IMMOBILE E LUIS ALBERTO - "La sfortuna e i pali che ha colpito sono incredibili, ma lui è quello che spende sempre di più a livello di energie e che ottiene il maggiore profitto. Preserviamo lui e Luis Alberto, da loro passano la metà dei gol della squadra."

CALCIOMERCATO - "Davanti vanno presi due attaccanti per tenere botta in tutte e tre le competizioni. Questo gruppo ha almeno 4-5 giocatori sopra i 30 anni, è giusto trovare delle alternative per far diventare la squadra da Champions League. Ci vogliono giocatori veri per il salto di qualità."

L’ultima Lazio da Champions: la rosa della stagione 2006-2007 - GALLERY

Spadafora: “Se i contagi lo consentiranno, tifosi allo stadio da settembre”

TORNA ALLA HOME PAGE