Lazio, Orsini: "Ora bisogna cambiare qualcosa negli uomini e nel modulo"

La Lazio è in difficoltà, anche con il Genoa non sono arrivati i tre punti sperati. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Orsini, responsabile dello sport del Tgr Lazio: "Dopo il lockdown la Lazio è cambiata. Questo è un problema mentale, a tratti fa vedere qualcosa di bello. Poi alla fine se fai un'analisi capisci che manca qualcosa. Bisogna capire cosa sta succedendo, la palla ora passa ad Inzaghi e allo staff perchè qualcosa non quadra. La prima cosa da fare è un cambiamento tattico. Per me la Lazio deve cambiare qualcosa negli uomini e nel modulo. Non voglio parlare di ciclo finito, ma è una squadra che va rivitalizzata. Magari con il calciomercato, anche se non mi aspetto molto. Questa è una Lazio lenta e prevedibile".