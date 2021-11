Lazio, Palozzi: "Il comunicato del Marsiglia una vergogna, il nostro un governo debole"

Continua a far discutere il comunicato con il quale il Marsiglia ha reso noto il divieto di trasferta per i tifosi della Lazio in vista della gara di Europa League in programma giovedì alle 21:00 al Velodrome. Sulla questione è intervenuto anche Adriano Palozzi, Consigliere Regionale nel Lazio: "E’ una vergogna mi viene da dire solo questo, è una cosa che non sta né il cielo né in terra ed offende una nazione intera. Un conto è vietare una trasferta per motivi di sicurezza, ma addirittura un Ministro che ritiene sgradita una tifoseria perché qualche cretino in curva inneggia a cori fascisti mi sembra una vergogna. Mi sono chiesto perché il nostro Ministro non abbia risposto, perché c’è una nazione che a livello diplomatico dovrebbe farsi sentire, tra due settimane verranno i turchi ed è come se dicessimo “non vengono perché sono pericolosi”. Non credo che questo sia il superamento del razzismo o fascismo, loro predicano bene facendo la stessa cosa che dicono di combattere", ha detto ai microfoni della trasmissione Gli Inascoltabili.

"Il Governo italiano con il silenzio dimostra tutta la sua debolezza. E’ sbagliato che né la Federcalcio né la Fifa siano intervenuti seriamente, mai credo ci saremmo permessi di fare una cosa del genere se non per violenza o per motivi verificati, un gesto così di discriminazione non si è mai visto prima. Andare a vedere una partita non è questione di vita o di morte ma l’acciaccare un tricolore è una cosa brutta", ha concluso Palozzi.

